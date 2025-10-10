Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 Саммит глав государств СНГ
    Суд Свердловской области отклонил апелляцию Шахина Шыхлинского

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 12:22
    Областной суд Свердловской области отклонил апелляцию защиты на продление срока содержания под стражей главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлинскому.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест Шихину Шыхлинскому до 30 декабря.

    Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п.п. ж, з, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

