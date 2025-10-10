Суд Свердловской области отклонил апелляцию Шахина Шыхлинского
В регионе
- 10 октября, 2025
- 12:22
Областной суд Свердловской области отклонил апелляцию защиты на продление срока содержания под стражей главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлинскому.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест Шихину Шыхлинскому до 30 декабря.
Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п.п. ж, з, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Последние новости
12:27
На участке "Ази Асланов-Ахмедлы" интервал движения поездов сокращен до 5 минутИнфраструктура
12:27
Пашинян: Посредством "Маршрута Трампа" Армения наладит коммуникации со странами СНГВ регионе
12:26
Индия возобновит работу посольства в КабулеДругие страны
12:24
Более 140 заведений Азербайджана подали заявки на проект "Звездный рейтинг"Здоровье
12:22
Азербайджанское кино получит четыре новые ленты при господдержке до конца 2025 годаИскусство
12:22
Суд Свердловской области отклонил апелляцию Шахина ШыхлинскогоВ регионе
12:17
ММ утвердил проект об учреждении медали в связи с 30-летием КонституцииМилли Меджлис
12:13
Лукашенко пригласил страны СНГ на конференцию по евразийской безопасности в МинскеВ регионе
12:13