Суд Свердловской области отклонил апелляцию Шахина Шыхлинского

Областной суд Свердловской области отклонил апелляцию защиты на продление срока содержания под стражей главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлинскому.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест Шихину Шыхлинскому до 30 декабря.

Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п.п. ж, з, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).