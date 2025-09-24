Шахину Шыхлински продлили арест до конца года
24 сентября, 2025
14:32
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста председателю организации "Азербайджан-Урал" Шахину Шыхлински.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Шыхлински останется в СИЗО до 30 декабря 2025 года.
Отметим, что Шахина Шыхлински обвиняют якобы в покушении на убийство предпринимателя в 2010 году.
