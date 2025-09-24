Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Шахину Шыхлински продлили арест до конца года

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 14:32
    Шахину Шыхлински продлили арест до конца года

    Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста председателю организации "Азербайджан-Урал" Шахину Шыхлински.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Шыхлински останется в СИЗО до 30 декабря 2025 года.

    Отметим, что Шахина Шыхлински обвиняют якобы в покушении на убийство предпринимателя в 2010 году.

    Şahin Şıxlinskinin həbsi ilin sonuna qədər uzadılıb
    Yekaterinburg court extends detention of Azerbaijani diaspora head

