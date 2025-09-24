İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Şahin Şıxlinskinin həbsi ilin sonuna qədər uzadılıb

    Region
    • 24 sentyabr, 2025
    • 14:39
    Şahin Şıxlinskinin həbsi ilin sonuna qədər uzadılıb

    Yekaterinburqun Verx-İsetski rayon məhkəməsi "Azərbaycan-Ural" təşkilatının sədri Şahin Şıxlinskinin həbs müddətini uzadıb.

    "Report"un Rusiya mediasına istinadən verdiyi xəbərə görə, Ş.Şıxlinski 30 dekabr 2025-ci ilə qədər istintaq təcridxanasında qalacaq.

    Qeyd edək ki, Şahin Şıxlinski 2010-cu ildə sahibkarın qətlinə cəhddə ittiham olunur.

    Yekaterinburq Şahin Şıxlinski
    Шахину Шыхлински продлили арест до конца года

    Son xəbərlər

    15:20

    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    15:18

    Kəmaləddin Heydərov Polşanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    15:15

    Gəncədə III MDB Oyunlarına dəstək məqsədi ilə şahmat yarışı keçiriləcək

    Digər
    15:13

    Azərbaycan şirkətlərinin Moldovaya investisiya qoyuluşu açıqlanıb

    Biznes
    15:07
    Foto

    İrandan Rusiyaya "kahı" yükü aparan avtomobildə 29 kiloqram narkotik aşkar edilib

    Biznes
    15:03

    Bakıda cüdo məşqçiləri üçün peşəkar inkişaf proqramı həyata keçiriləcək

    Fərdi
    15:02

    Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücumu nəticəsində ölən və yaralananlar var

    Region
    14:58

    Ermənistanın İstintaq Komitəsi: İcma başçısının qətli ilə bağlı qisas versiyası nəzərdən keçirilir - YENİLƏNİB

    Region
    14:58

    Gürcüstan aralarında azərbaycanlı da olan 20 əcnəbini deportasiya edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti