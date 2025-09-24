Şahin Şıxlinskinin həbsi ilin sonuna qədər uzadılıb
Region
- 24 sentyabr, 2025
- 14:39
Yekaterinburqun Verx-İsetski rayon məhkəməsi "Azərbaycan-Ural" təşkilatının sədri Şahin Şıxlinskinin həbs müddətini uzadıb.
"Report"un Rusiya mediasına istinadən verdiyi xəbərə görə, Ş.Şıxlinski 30 dekabr 2025-ci ilə qədər istintaq təcridxanasında qalacaq.
Qeyd edək ki, Şahin Şıxlinski 2010-cu ildə sahibkarın qətlinə cəhddə ittiham olunur.
