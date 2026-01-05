İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Mançester Yunayted" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:02
    Mançester Yunayted baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu baş məşqçisi Ruben Amorimlə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Qərar səhər saatlarında qəbul olunub.

    Qeyd edək ki, Ruben Amorim 2024-cü ilin noyabrında baş məşqçi təyin olunmuşdu.

    Ruben Amorim Mançester Yunayted klubu baş məşqçi ilə yollar ayrıldı

    Son xəbərlər

    14:23

    Azərbaycanda dövlət icbari şəxsi sığorta xərcləri 22 %-ə yaxın artırılıb

    Maliyyə
    14:21

    Özbəkistanda avtobus aşıb, iki nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıb

    Region
    14:18

    Azərbaycanda cərimələrdən büdcəyə daxilolmaların 12 % azalacağı gözlənilir

    Maliyyə
    14:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son altı ayda 53 % azalıb

    İKT
    14:16

    Azərbaycanda bu il sahibkarlara 3,3 milyard manat güzəşt tətbiq ediləcək

    Maliyyə
    14:04
    Foto

    Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub

    Xarici siyasət
    14:02

    "Mançester Yunayted" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    14:02

    Bayram günlərində dəmir yolları ilə 63 minə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:01

    Azərbaycan bu il "Məktəblinin dostu" layihəsinə 8 milyon manatdan çox pul xərcləyəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti