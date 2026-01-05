"Mançester Yunayted" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 05 yanvar, 2026
- 14:02
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu baş məşqçisi Ruben Amorimlə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
Qərar səhər saatlarında qəbul olunub.
Qeyd edək ki, Ruben Amorim 2024-cü ilin noyabrında baş məşqçi təyin olunmuşdu.
