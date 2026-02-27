Avropa Liqasında 1/8 finala çıxacaq komandalar müəyyənləşib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, matçlardan sonra 1/8 finala adlayacaq komandalar müəyyənləşib.

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubu İngiltərədə "Nottinqem Forest"in qonağı olub.

    Almaniyanın "Ştutqart" komandası isə öz meydanında Şotlandiya təmsilçisi "Seltik"lə üz-üzə gəlib.

    UEFA Avropa Liqası

    Pley-off mərhələsi, cavab oyunları:

    26 fevral

    21:45. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Ludoqorets" (Bolqarıstan) – 2:0

    İlk oyun – 1:2

    21:45. "Viktoriya" (Çexiya) – "Panatinaikos" (Yunanıstan) – 1:1

    İlk oyun – 2:2

    21:45. "Ştutqart" (Almaniya) – "Seltik" (Şotlandiya) – 0:1

    İlk oyun – 4:1

    21:45. "Srvena Zvezda" (Serbiya) – "Lill" (Fransa) – 0:2

    İlk oyun – 1:0

    00:00. "Genk" (Belçika) – "Dinamo" (Xorvatiya) - 3:3

    İlk oyun – 3:1

    00:00. "Selta" (İspaniya) – PAOK (Yunanıstan) -1:0

    İlk oyun – 2:1

    00:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – "Fənərbağça" (Türkiyə) -1:2

    İlk oyun – 3:0

    00:00. "Bolonya" (İtaliya) – "Brann" (Norveç) – 1:0

    İlk oyun – 1:0

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Portu", "Braqa" (hər ikisi Portuqaliya), "Midtyullann" (Danimarka), "Betis" (İspaniya), "Frayburq" (Almaniya), "Lion" (Fransa), "Roma" (İtaliya) və "Aston Villa" (İngiltərə) 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

    Определились участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

