Определились участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Состоялись ответные матчи стадии плей-офф Лига Европы УЕФА.

Как передает Report, по их итогам определились команды, вышедшие в 1/8 финала турнира.

Турецкий Фенербахче в гостях обыграл английский Ноттингем Форест - 2:1 (первый матч - 0:3).

Немецкий Штутгарт на своем поле уступил шотландскому Селтик - 0:1 (первый матч - 4:1).

Лига Европы УЕФА

Плей-офф, ответные матчи

26 февраля

21:45. Ференцварош (Венгрия) - Лудогорец (Болгария) - 2:0

Первый матч - 1:2

21:45. Виктория (Чехия) - Панатинаикос (Греция) - 1:1

Первый матч - 2:2

21:45. Штутгарт (Германия) - Селтик (Шотландия) - 0:1

Первый матч - 4:1

21:45. Црвена Звезда (Сербия) - Лилль (Франция) - 0:2

Первый матч - 1:0

00:00. Генк (Бельгия) - Динамо (Хорватия) - 3:3

Первый матч - 3:1

00:00. Сельта (Испания) - ПАОК (Греция) - 1:0

Первый матч - 2:1

00:00. Ноттингем Форест (Англия) - Фенербахче (Турция) - 1:2

Первый матч - 3:0

00:00. Болонья (Италия) - Бранн (Норвегия) - 1:0

Первый матч - 1:0

Ранее путевки в 1/8 финала завоевали Порту, Брага (оба - Португалия), Мидтьюлланн (Дания), Бетис (Испания), Фрайбург (Германия), Лион (Франция), Рома (Италия) и Астон Вилла (Англия).