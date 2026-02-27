Определились участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
- 27 февраля, 2026
- 03:10
Состоялись ответные матчи стадии плей-офф Лига Европы УЕФА.
Как передает Report, по их итогам определились команды, вышедшие в 1/8 финала турнира.
Турецкий Фенербахче в гостях обыграл английский Ноттингем Форест - 2:1 (первый матч - 0:3).
Немецкий Штутгарт на своем поле уступил шотландскому Селтик - 0:1 (первый матч - 4:1).
Лига Европы УЕФА
Плей-офф, ответные матчи
26 февраля
21:45. Ференцварош (Венгрия) - Лудогорец (Болгария) - 2:0
Первый матч - 1:2
21:45. Виктория (Чехия) - Панатинаикос (Греция) - 1:1
Первый матч - 2:2
21:45. Штутгарт (Германия) - Селтик (Шотландия) - 0:1
Первый матч - 4:1
21:45. Црвена Звезда (Сербия) - Лилль (Франция) - 0:2
Первый матч - 1:0
00:00. Генк (Бельгия) - Динамо (Хорватия) - 3:3
Первый матч - 3:1
00:00. Сельта (Испания) - ПАОК (Греция) - 1:0
Первый матч - 2:1
00:00. Ноттингем Форест (Англия) - Фенербахче (Турция) - 1:2
Первый матч - 3:0
00:00. Болонья (Италия) - Бранн (Норвегия) - 1:0
Первый матч - 1:0
Ранее путевки в 1/8 финала завоевали Порту, Брага (оба - Португалия), Мидтьюлланн (Дания), Бетис (Испания), Фрайбург (Германия), Лион (Франция), Рома (Италия) и Астон Вилла (Англия).