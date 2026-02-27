Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Футбол
    • 27 февраля, 2026
    • 03:10
    Определились участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

    Состоялись ответные матчи стадии плей-офф Лига Европы УЕФА.

    Как передает Report, по их итогам определились команды, вышедшие в 1/8 финала турнира.

    Турецкий Фенербахче в гостях обыграл английский Ноттингем Форест - 2:1 (первый матч - 0:3).

    Немецкий Штутгарт на своем поле уступил шотландскому Селтик - 0:1 (первый матч - 4:1).

    Лига Европы УЕФА
    Плей-офф, ответные матчи

    26 февраля

    21:45. Ференцварош (Венгрия) - Лудогорец (Болгария) - 2:0
    Первый матч - 1:2

    21:45. Виктория (Чехия) - Панатинаикос (Греция) - 1:1
    Первый матч - 2:2

    21:45. Штутгарт (Германия) - Селтик (Шотландия) - 0:1
    Первый матч - 4:1

    21:45. Црвена Звезда (Сербия) - Лилль (Франция) - 0:2
    Первый матч - 1:0

    00:00. Генк (Бельгия) - Динамо (Хорватия) - 3:3
    Первый матч - 3:1

    00:00. Сельта (Испания) - ПАОК (Греция) - 1:0
    Первый матч - 2:1

    00:00. Ноттингем Форест (Англия) - Фенербахче (Турция) - 1:2
    Первый матч - 3:0

    00:00. Болонья (Италия) - Бранн (Норвегия) - 1:0
    Первый матч - 1:0

    Ранее путевки в 1/8 финала завоевали Порту, Брага (оба - Португалия), Мидтьюлланн (Дания), Бетис (Испания), Фрайбург (Германия), Лион (Франция), Рома (Италия) и Астон Вилла (Англия).

    Avropa Liqasında 1/8 finala çıxacaq komandalar müəyyənləşib

