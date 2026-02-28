Суд заблокировал закон штата Вирджиния, ограничивающий доступ детей к соцсетям

Федеральный судья заблокировал вступление в силу нового закона американского штата Вирджиния, направленного на защиту детей от зависимости от социальных сетей.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что закон предусматривал обязательную проверку возраста и ограничение использования соцсетей для лиц младше 16 лет одним часом в день.

Судья Окружного суда США Патриция Толливер Джайлс в Александрии (штат Вирджиния) заявила, что отраслевая технологическая ассоциация NetChoice, с высокой вероятностью, сможет доказать, что закон неконституционно нарушает права на свободу слова взрослых, детей и десятков компаний – членов организации, включая Google, Meta Platforms, Netflix, Reddit и принадлежащую Илону Маску платформу X.

Судья вынесла предварительный судебный запрет на применение закона, известного как законопроект Сената № 854. Документ был подписан в мае прошлого года тогдашним губернатором Вирджинии Гленном Янгкином из Республиканской партии и должен был вступить в силу 1 января 2026 года.

NetChoice также оспаривает аналогичные законы в других штатах, включая Калифорнию.

Власти Вирджинии утверждали, что закон был разумно адаптирован для защиты детей от "вызывающих зависимость функций" социальных сетей и направлен на решение кризиса психического здоровья среди молодежи.

Однако судья отметила, что, несмотря на заинтересованность штата в защите детей, закон является одновременно чрезмерно широким, поскольку требует проверки возраста от всех пользователей, включая взрослых, и недостаточно полным, так как исключает из сферы регулирования потенциально вызывающие зависимость интерактивные видеоигры.

Она также указала, что закон по-разному регулирует "функционально эквивалентную" речь, запрещая детям, например, смотреть научные, исторические или религиозные программы продолжительностью более часа, хотя тот же контент доступен им без ограничений на других платформах, включая стриминговые сервисы.

Рэй Пикетт, представитель генерального прокурора Вирджинии, демократа Джея Джонса, после вынесения решения заявил: "Мы намерены и дальше добиваться исполнения законов, которые дают родителям возможность защищать своих детей от доказанного вреда, исходящего от социальных сетей".