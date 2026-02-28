Альбанезе: Арест жителя Западной Австралии по подозрению в организации теракта глубоко шокирует

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Арест жителя Западной Австралии по подозрению в организации террористического акта против мечетей, полиции и здания парламента является "глубоко шокирующим".

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на своей странице в соцсети Х.

    "Арест жителя Западной Австралии по подозрению в организации террористического акта на почве расовой ненависти вызывает глубокий шок", - написал премьер Австралии.

    "Утверждения о том, что этот человек планировал нападения на мусульманскую общину, в том числе на мечети, а также на полицию и парламент Западной Австралии, вызывают особую тревогу. Он должен понести наказание по всей строгости закона", - подчеркнул Альбанезе.

    Напомним, что этот арест является последним в серии инцидентов в Австралии, классифицируемых как террористические акты, включая попытку взорвать бомбу на митинге в Перте 26 января, участники которого протестовали против национального дня страны.

    А в декабре двое вооруженных людей напали на празднование Хануки на пляже Бонди в Сиднее, убив 15 человек. Это стало самым смертоносным массовым убийством в Австралии за почти 30 лет.

