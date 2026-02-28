Канада обсудит безопасность ИИ с OpenAI после стрельбы в Британской Колумбии

Министр Канады, курирующий вопросы искусственного интеллекта Эван Соломон, заявил в пятницу, что на следующей неделе проведёт встречу с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом для обсуждения того, как разработчик ChatGPT намерен усилить меры безопасности после недавней стрельбы в школе в канадской провинции Британская Колумбия.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"Хотя мы отмечаем их готовность укрепить протоколы передачи информации правоохранительным органам, создать прямые каналы взаимодействия с канадскими властями и усилить защитные механизмы, мы пока не увидели подробного плана того, как эти обязательства будут реализованы на практике", - заявил канадский министр Эван Соломон.