Канада обсудит безопасность ИИ с OpenAI после стрельбы в Британской Колумбии
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 04:53
Министр Канады, курирующий вопросы искусственного интеллекта Эван Соломон, заявил в пятницу, что на следующей неделе проведёт встречу с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом для обсуждения того, как разработчик ChatGPT намерен усилить меры безопасности после недавней стрельбы в школе в канадской провинции Британская Колумбия.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
"Хотя мы отмечаем их готовность укрепить протоколы передачи информации правоохранительным органам, создать прямые каналы взаимодействия с канадскими властями и усилить защитные механизмы, мы пока не увидели подробного плана того, как эти обязательства будут реализованы на практике", - заявил канадский министр Эван Соломон.
