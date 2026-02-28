Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Канада обсудит безопасность ИИ с OpenAI после стрельбы в Британской Колумбии

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 04:53
    Канада обсудит безопасность ИИ с OpenAI после стрельбы в Британской Колумбии

    Министр Канады, курирующий вопросы искусственного интеллекта Эван Соломон, заявил в пятницу, что на следующей неделе проведёт встречу с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом для обсуждения того, как разработчик ChatGPT намерен усилить меры безопасности после недавней стрельбы в школе в канадской провинции Британская Колумбия.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    "Хотя мы отмечаем их готовность укрепить протоколы передачи информации правоохранительным органам, создать прямые каналы взаимодействия с канадскими властями и усилить защитные механизмы, мы пока не увидели подробного плана того, как эти обязательства будут реализованы на практике", - заявил канадский министр Эван Соломон.

    искусственный интеллект Канада ChatGPT Эван Соломон Сэм Альтман

    Последние новости

    05:22

    В Шамахинском районе за два дня в шестой раз зафиксировано землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    05:17

    Суд заблокировал закон штата Вирджиния, ограничивающий доступ детей к соцсетям

    Другие страны
    05:07

    США поддерживают право Пакистана на самооборону от афганского движения "Талибан"

    Другие страны
    04:53

    Канада обсудит безопасность ИИ с OpenAI после стрельбы в Британской Колумбии

    Другие страны
    04:29

    В Боливии потерпел крушение военный самолет, есть погибшие

    Другие страны
    04:16

    В США призвали аль-Малики отказаться от должности премьера Ирака

    Другие страны
    03:52

    Рубио внес Иран в категорию государств, неправомерно задерживающих иностранцев

    Другие страны
    03:33

    Иран согласен отказаться от запасов обогащенного урана

    Другие страны
    03:19

    МИД Ирана: Напряженность между Пакистаном и Афганистаном представляет угрозу для региона

    В регионе
    Лента новостей