США централизовали переговорный трек по Ирану

Государственный секретарь США Марко Рубио поручил американским послам на Ближнем Востоке воздерживаться от публичных заявлений, которые могут помещать переговорам с Ираном, тем самым централизовав переговорный трек по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.

"От глав миссий ожидается, что они будут избегать любых комментариев по вопросам, которые могут усилить напряженность или вызвать путаницу в политике США. Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в этот период", - говорится в меморандуме.

Напомним, что накануне в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

В свою очередь, портал Axios со ссылкой на источники писал, что глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер проинформировал главу Белого дома о вариантах военных действий против Ирана.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал возможные удары США по Ирану "сдерживающим фактором".