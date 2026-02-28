Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    США централизовали переговорный трек по Ирану

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 06:46
    США централизовали переговорный трек по Ирану

    Государственный секретарь США Марко Рубио поручил американским послам на Ближнем Востоке воздерживаться от публичных заявлений, которые могут помещать переговорам с Ираном, тем самым централизовав переговорный трек по Ирану.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.

    "От глав миссий ожидается, что они будут избегать любых комментариев по вопросам, которые могут усилить напряженность или вызвать путаницу в политике США. Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в этот период", - говорится в меморандуме.

    Напомним, что накануне в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

    В свою очередь, портал Axios со ссылкой на источники писал, что глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер проинформировал главу Белого дома о вариантах военных действий против Ирана.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал возможные удары США по Ирану "сдерживающим фактором".

    Марко Рубио Джей Ди Вэнс Дональд Трамп Иран Брэд Купер послы

    Последние новости

    06:46

    США централизовали переговорный трек по Ирану

    Другие страны
    06:11

    Барделла раскритиковал общеевропейскую ядерную инициативу Макрона

    Другие страны
    05:56

    Убийство Пальме: ИИ подключают к делу, которое не раскрыли за 40 лет

    Другие страны
    05:34

    Трамп: США переправляют венесуэльскую нефть в Техас

    Другие страны
    05:22

    В Шамахинском районе за два дня в шестой раз зафиксировано землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    05:17

    Суд заблокировал закон штата Вирджиния, ограничивающий доступ детей к соцсетям

    Другие страны
    05:07

    США поддерживают право Пакистана на самооборону от афганского движения "Талибан"

    Другие страны
    04:53

    Канада обсудит безопасность ИИ с OpenAI после стрельбы в Британской Колумбии

    Другие страны
    04:29

    В Боливии потерпел крушение военный самолет, есть погибшие

    Другие страны
    Лента новостей