İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    ABŞ İranla bağlı danışıqları mərkəzləşdirir

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 07:49
    ABŞ İranla bağlı danışıqları mərkəzləşdirir

    ABŞ Dövlət Katibi Marko Rubio ölkənin Yaxın Şərqdəki səfirlərinə İranla danışıqlara mane ola biləcək açıq açıqlamalar verməkdən çəkinməyi tapşırıb və bununla da İran danışıqlarını mərkəzləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti daxili memoranduma istinadən məlumat yayıb.

    "Missiya rəhbərlərindən ABŞ siyasətində gərginliyi artıra və ya çaşqınlığa səbəb ola biləcək məsələlərlə bağlı şərh verməkdən çəkinmələri gözlənilir. Xüsusilə bu dövrdə ictimai bəyanatlarda intizam çox vacibdir", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, nüvə proqramı ilə bağlı İran-ABŞ danışıqlarının üçüncü raundu dünən Cenevrədə baş tutub. Tramp administrasiyası bu görüşü vəziyyətin diplomatik həlli üçün son şans kimi qiymətləndirib.

    "Wall Street Journal" qəzetinin məlumatına görə, Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaqdan, nüvə obyektlərini sökməkdən və ya nüvə proqramının inkişafına daimi məhdudiyyətlər qoymaqdan imtina edib.

    ABŞ İran
    США централизовали переговорный трек по Ирану

    Son xəbərlər

    08:16

    Avstraliyanın Baş naziri məscidlərə hücum etmək istəyən şəxsin tutulmasına münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    08:03

    Bardella Makronun ümumavropa nüvə təşəbbüsünü tənqid edib

    Digər ölkələr
    07:49

    ABŞ İranla bağlı danışıqları mərkəzləşdirir

    Digər ölkələr
    07:36

    Şamaxıda son iki gün ərzində yeddinci zəlzələ olub - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    07:23

    Azərbaycan miqrasiya marşrutları boyunca artan ölüm hallarından narahatdır

    Xarici siyasət
    07:18

    Kanada məktəbdəki atışmadan sonra "OpenAI" ilə təhlükəsizliyi müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    06:47

    Süni intellekt 40 il əvvəl öldürülən Baş nazirin cinayət işini araşdıracaq

    Digər ölkələr
    06:13

    ABŞ Pakistanın "Taliban"dan özünü müdafiə hüququnu dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    05:34

    Tramp: ABŞ Venesuela neftini Texasa göndərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti