İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İranın yeni rəhbərliyi ABŞ ilə danışıqlar aparmaq istəyir, Tramp da razılıq verib

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 20:21
    İranın yeni rəhbərliyi ABŞ ilə danışıqlar aparmaq istəyir, Tramp da razılıq verib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın yeni rəhbərliyinin Vaşinqtonla danışıqlara başladığını iddia edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri "Fox News"a bildirib.

    "Onlar danışmaq istəyirlər və mən də danışmağa razı oldum, ona görə də onlarla əlaqə saxlayacağam. Bunu daha əvvəl etməli idilər. Çox praktik və asan bir şey etməli idilər. Çox gözlədilər", - deyə Tramp bildirib.

    Prezident qeyd edib ki, əməliyyat başladıqdan sonra İranın hazırkı rəhbərliyi özü əlaqə qurmaq təşəbbüsünü göstərib.

    İran tərəfi ilə danışıqların bu gün, yoxsa sabah baş tutacağı birbaşa soruşulduqda, Tramp "Bunu sizə deyə bilmərəm" cavabını verib.

    Ağ Ev rəhbəri həmçinin Vaşinqtonla danışıqlarda Tehranın adından ölkənin maraqlarını kimin təmsil edəcəyini də dəqiqləşdirməkdən imtina edib.

    İrana hərbi zərbələr ABŞ müharibə
    Трамп: Новое руководство Ирана инициировало переговоры с США
    Trump: Iran's new leaders seek talks with US

    Son xəbərlər

    21:11

    Türkiyə sərhədçiləri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib

    Region
    20:56

    Avropa İttifaqı Albaniyaya çağırış edib

    Digər ölkələr
    20:56

    Premyer Liqa: "Qarabağ" - "Sabah" matçında qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    20:49

    İranda məktəbə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 165-a çatıb

    Region
    20:33

    Özbəkistan zəvvarların Ümrəyə göndərilməsini dayandırıb

    Region
    20:21

    Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" beynəlxalq turnirində ikinci olub

    Fərdi
    20:21

    İranın yeni rəhbərliyi ABŞ ilə danışıqlar aparmaq istəyir, Tramp da razılıq verib

    Region
    20:17

    ABŞ lideri İrana hücumun səbəbini açıqlayıb: İki həftəyə nüvə başlığına sahib olacaqdılar

    Region
    20:10

    Tramp: ABŞ-ın İrandakı əməliyyatı qrafiki qabaqlayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti