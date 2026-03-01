Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп: Новое руководство Ирана инициировало переговоры с США

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 20:51
    Трамп: Новое руководство Ирана инициировало переговоры с США

    Президент США Дональд Трамп утверждает, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном.

    Как сообщает Report, о этом он сказал в комментарии журналу Atlantic.

    "Они хотят говорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними общаться. Им следовало сделать это раньше. Они ждали слишком долго", - заявил Трамп.

    На вопрос, состоится ли диалог с иранским руководством сегодня или завтра, он ответил: "Я не могу вам этого сказать."

    İranın yeni rəhbərliyi ABŞ ilə danışıqlar aparmaq istəyir, Tramp da razılıq verib
    Trump: Iran's new leaders seek talks with US

