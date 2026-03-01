Трамп: Новое руководство Ирана инициировало переговоры с США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном.

Как сообщает Report, о этом он сказал в комментарии журналу Atlantic.

"Они хотят говорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними общаться. Им следовало сделать это раньше. Они ждали слишком долго", - заявил Трамп.

На вопрос, состоится ли диалог с иранским руководством сегодня или завтра, он ответил: "Я не могу вам этого сказать."