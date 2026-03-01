Tramp: ABŞ-ın İrandakı əməliyyatı qrafiki qabaqlayır
Region
- 01 mart, 2026
- 20:10
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranda əməliyyatın uğurla getdiyini elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri bunu CNBC jurnalisti Co Kernenə verdiyi müsahibədə bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ-ın İrandakı əməliyyatı qrafiki qabaqlayır.
Tramp həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ bu işi "təkcə özü üçün deyil, bütün dünya üçün" görür.
