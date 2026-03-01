İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tramp: ABŞ-ın İrandakı əməliyyatı qrafiki qabaqlayır

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 20:10
    Tramp: ABŞ-ın İrandakı əməliyyatı qrafiki qabaqlayır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranda əməliyyatın uğurla getdiyini elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri bunu CNBC jurnalisti Co Kernenə verdiyi müsahibədə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ-ın İrandakı əməliyyatı qrafiki qabaqlayır.

    Tramp həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ bu işi "təkcə özü üçün deyil, bütün dünya üçün" görür.

    Трамп: Операция США в Иране идет с опережением графика
    Trump: 48 Iranian 'leaders' killed in US attack on Iran, operation is 'ahead of schedule'

