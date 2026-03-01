Трамп: Операция США в Иране идет с опережением графика
В регионе
- 01 марта, 2026
- 20:18
Президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции в Иране.
Как передает Report, об этом американский лидер сказал в комментарии журналисту телеканала CNBC Джо Кернену.
По его словам, операция "продвигается очень хорошо – опережая график".
"Мы делаем свою работу не только для нас, но и для всего мира. И все идет впереди графика", – отметил Трамп.
