Трамп: Операция США в Иране идет с опережением графика

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции в Иране.

Как передает Report, об этом американский лидер сказал в комментарии журналисту телеканала CNBC Джо Кернену.

По его словам, операция "продвигается очень хорошо – опережая график".

"Мы делаем свою работу не только для нас, но и для всего мира. И все идет впереди графика", – отметил Трамп.