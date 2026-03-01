ABŞ lideri İrana hücumun səbəbini açıqlayıb: İki həftəyə nüvə başlığına sahib olacaqdılar
- 01 mart, 2026
- 20:17
ABŞ Prezidenti Donald Tramp iddia edib ki, ABŞ və İsrailin İrana hücumu qarşıdakı həftələrdə nüvə silahı hazırlamaq təhlükəsi ilə bağlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri "Fox News"a İrana qarşı əməliyyatı şərh edərkən bildirib.
"Əgər biz bunu etməsəydik, iki həftə ərzində nüvə başlığına sahib olacaqdılar. Sonra bunların heç biri mümkün olmazdı", - deyə ABŞ prezidenti bildirib.
