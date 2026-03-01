Трамп о причинах удара по Ирану: Через две недели они могли бы получить ядерную боеголовку
В регионе
- 01 марта, 2026
- 20:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что атака США и Израиля на Иран была обусловлена угрозой создания ядерного оружия в ближайшие недели.
Как сообщает Report, об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя операцию против Ирана.
"Если бы мы этого не сделали, через две недели у них была бы ядерная боеголовка. А после этого ничего из происходящего уже не было бы возможным", - заявил президент США.
Трамп о причинах удара по Ирану: Через две недели они могли бы получить ядерную боеголовку
