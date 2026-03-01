İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sarayda minik avtomobili yanıb

    Hadisə
    • 01 mart, 2026
    • 19:58
    Sarayda minik avtomobili yanıb

    Abşeron rayonu ərazisində minik avtomobili yanıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Saray qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Mercedes" markalı minik avtomobili anidən alovlanıb.

    Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.

    Alov qısa müddətdə söndürülüb, ətrafdakı avtomobillərə keçməsinin qarşısı alınıb.

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

