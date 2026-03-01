Sarayda minik avtomobili yanıb
Hadisə
- 01 mart, 2026
- 19:58
Abşeron rayonu ərazisində minik avtomobili yanıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Saray qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Mercedes" markalı minik avtomobili anidən alovlanıb.
Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.
Alov qısa müddətdə söndürülüb, ətrafdakı avtomobillərə keçməsinin qarşısı alınıb.
Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
