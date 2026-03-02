Neftin qiyməti son 8 ayda ilk dəfə 81 dolları keçib
Energetika
- 02 mart, 2026
- 04:13
Yaxın Şərqdə gərginliyin artması fonunda ICE birjasında Brent markalı xam neftin qiyməti ticarət həftəsinin əvvəlində 12,2% artıb.
"Report" xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 03:02-yə olan məlumata görə, neft 23 iyun 2025-ci ildən bəri ilk dəfə barel üçün 81 dolları keçərək 81,79 dollara (12,24% artım) satılıb.
Bakı vaxtı ilə saat 03:16-ya qədər neft artımını yavaşlatmış və 79,4 dollara (9,02% artım) satılıb.
