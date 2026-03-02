Цена на нефть впервые за последние 8 месяцев превысила отметку в 81 доллар за баррель
Энергетика
- 02 марта, 2026
- 04:56
На фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке цена на сырую нефть марки Brent на бирже ICE в начале торговой недели выросла на 12,2%.
Как сообщает Report, по состоянию на 03:02 по бакинскому времени нефть впервые с 23 июня 2025 года превысила 81 доллар за баррель и торговалась на уровне 81,79 доллара (рост на 12,24%).
К 03:16 по бакинскому времени рост цен замедлился, и нефть торговалась на уровне 79,4 доллара за баррель (рост на 9,02%).
