    Цена на нефть впервые за последние 8 месяцев превысила отметку в 81 доллар за баррель

    Энергетика
    • 02 марта, 2026
    • 04:56
    На фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке цена на сырую нефть марки Brent на бирже ICE в начале торговой недели выросла на 12,2%.

    Как сообщает Report, по состоянию на 03:02 по бакинскому времени нефть впервые с 23 июня 2025 года превысила 81 доллар за баррель и торговалась на уровне 81,79 доллара (рост на 12,24%).

    К 03:16 по бакинскому времени рост цен замедлился, и нефть торговалась на уровне 79,4 доллара за баррель (рост на 9,02%).

    цена на нефть Удары по Ирану нефть Brent
    Neftin qiyməti son 8 ayda ilk dəfə 81 dolları keçib

