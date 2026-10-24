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    Задержаны трое из окружения устроившего стрельбу под Парижем, в том числе его мать

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 15:01
    Задержаны трое из окружения устроившего стрельбу под Парижем, в том числе его мать

    После теракта под Парижем задержаны три человека из окружения главного подозреваемого, включая его мать.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    Продлен срок ареста под стражей самого 39-летнего стрелка, который вчера из автомобиля открыл огонь по прохожим, в результате чего один человек погиб, пятеро ранены. Среди раненых 12-летняя девочка, которая получила восемь пулевых ранений.

    При этом не уточняется на какой срок продлен его арест. В отношении подозреваемого проводятся токсикологические экспертизы.

    Вчера во время его ареста при нем обнаружее кокаин, газовые баллончики и пистолет-пулемет Sten MK II.

    Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал инцидент заранее спланированным террористическим актом на почве расовой и религиозной ненависти.

    Теракт Стрельба Франция
    Parisdə terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin anası və daha iki nəfər saxlanılıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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