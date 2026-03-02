BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın 500-dən çox PUA-sı və 150 raketi məhv edilib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 02:34
Bölgədə gərginliyin başlamasından bəri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) hava hücumundan müdafiə qüvvələri İran ərazisindən atılan 500-dən çox pilotsuz uçuş aparatını (PUA) və 150 raketi məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu məlumatları BƏƏ Müdafiə Nazirliyi təqdim edib.
"İranın hücumları başlayandan bəri hava hücumundan müdafiə bölmələri 541 dron aşkar edib ki, onlardan 506-sı məhv edilib, 35-i isə dənizə düşüb", - deyə hərbi nazirliyin açıqlamasında bildirilib.
Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, İranın 165 ballistik raketi müəyyən edilib, onlardan 152-si vurulub, 13-ü isə dənizə düşüb.
