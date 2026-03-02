İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın 500-dən çox PUA-sı və 150 ​​raketi məhv edilib

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 02:34
    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın 500-dən çox PUA-sı və 150 ​​raketi məhv edilib

    Bölgədə gərginliyin başlamasından bəri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) hava hücumundan müdafiə qüvvələri İran ərazisindən atılan 500-dən çox pilotsuz uçuş aparatını (PUA) və 150 ​​raketi məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu məlumatları BƏƏ Müdafiə Nazirliyi təqdim edib.

    "İranın hücumları başlayandan bəri hava hücumundan müdafiə bölmələri 541 dron aşkar edib ki, onlardan 506-sı məhv edilib, 35-i isə dənizə düşüb", - deyə hərbi nazirliyin açıqlamasında bildirilib.

    Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, İranın 165 ballistik raketi müəyyən edilib, onlardan 152-si vurulub, 13-ü isə dənizə düşüb.

    İrana qarşı hərbi güc BƏƏ Raket
    Минобороны ОАЭ: Уничтожено более 500 иранских БПЛА и 150 ракет

    Son xəbərlər

    03:01

    İsrailin Baş Qərargah rəisi İrana qarşı əməliyyatın davam etdirilməsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:34

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın 500-dən çox PUA-sı və 150 ​​raketi məhv edilib

    Digər ölkələr
    02:01

    Starmer ABŞ-ın İrana hücumlar üçün Britaniya bazalarından istifadəsinə icazə verib

    Digər ölkələr
    01:33

    Ərdoğan: Türkiyə İran ətrafındakı münaqişənin həllini dəstəkləməyə hazırdır

    Region
    01:14

    Almaniya, Fransa və Böyük Britaniya İranı hədələyiblər

    Digər
    00:52

    Tramp İrana qarşı hərbi əməliyyatın təxminən dörd həftə davam edəcəyinə inanır

    Region
    00:39

    KİV: Yaxın Şərqdəki əsas limanlar bağlanıb

    Region
    00:12

    İsraildə fövqəladə vəziyyət daha 10 gün uzadılacaq

    Region
    23:52

    Monteneqro vətəndaşlarına Yaxın şərqə səfərlərdən çəkinməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti