    Минобороны ОАЭ: Уничтожено более 500 иранских БПЛА и 150 ракет

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 02:47
    Минобороны ОАЭ: Уничтожено более 500 иранских БПЛА и 150 ракет

    С начала обострения напряженности в регионе силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уничтожили более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 150 ракет, запущенных с территории Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявило Министерство обороны ОАЭ.

    "С момента начала иранских атак подразделения ПВО зафиксировали 541 беспилотник, из которых 506 были уничтожены, а 35 упали в море", - говорится в заявлении военного ведомства.

    В министерстве также отметили, что было обнаружено 165 баллистических ракет Ирана: 152 из них были сбиты, еще 13 упали в море.

    ОАЭ Удары по Ирану баллистические ракеты БПЛА
    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın 500-dən çox PUA-sı və 150 ​​raketi məhv edilib

