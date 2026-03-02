Минобороны ОАЭ: Уничтожено более 500 иранских БПЛА и 150 ракет
- 02 марта, 2026
- 02:47
С начала обострения напряженности в регионе силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уничтожили более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 150 ракет, запущенных с территории Ирана.
Как сообщает Report, об этом заявило Министерство обороны ОАЭ.
"С момента начала иранских атак подразделения ПВО зафиксировали 541 беспилотник, из которых 506 были уничтожены, а 35 упали в море", - говорится в заявлении военного ведомства.
В министерстве также отметили, что было обнаружено 165 баллистических ракет Ирана: 152 из них были сбиты, еще 13 упали в море.
