İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ İrana qarşı əməliyyatda dörd "B-2"dən istifadə edib

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 19:50
    ABŞ İrana qarşı əməliyyatda dörd B-2dən istifadə edib

    ABŞ İrana qarşı əməliyyatda dörd "B-2" strateji bombardmançı təyyarəsindən istifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" məlumat yayıb.

    Təyyarələr ABŞ-dan havaya qalxaraq İrandakı hədəfləri vurub və geri qayıdıb.

    "Dörd "B-2" bombardmançı təyyarəsi ABŞ-dan uçaraq İrandakı yeraltı ballistik raket mərkəzlərinə onlarla 900 kiloqramlıq bomba atıb", - deyə məlumatda vurğulanıb.

    ABŞ İran
    США использовали четыре бомбардировщика B-2 в операции против Ирана
    US official confirms B-2s conducted recent strikes on Iran

    Son xəbərlər

    21:11

    Türkiyə sərhədçiləri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib

    Region
    20:56

    Avropa İttifaqı Albaniyaya çağırış edib

    Digər ölkələr
    20:56

    Premyer Liqa: "Qarabağ" - "Sabah" matçında qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    20:49

    İranda məktəbə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 165-a çatıb

    Region
    20:33

    Özbəkistan zəvvarların Ümrəyə göndərilməsini dayandırıb

    Region
    20:21

    Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" beynəlxalq turnirində ikinci olub

    Fərdi
    20:21

    İranın yeni rəhbərliyi ABŞ ilə danışıqlar aparmaq istəyir, Tramp da razılıq verib

    Region
    20:17

    ABŞ lideri İrana hücumun səbəbini açıqlayıb: İki həftəyə nüvə başlığına sahib olacaqdılar

    Region
    20:10

    Tramp: ABŞ-ın İrandakı əməliyyatı qrafiki qabaqlayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti