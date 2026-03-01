США использовали четыре бомбардировщика B-2 в операции против Ирана
В регионе
- 01 марта, 2026
- 19:56
США задействовали четыре стратегических бомбардировщика B-2 в операции против Ирана.
Как сообщает Report, об этом информирует Fox News.
Самолёты вылетели с территории США, нанесли удары по целям в Иране и вернулись обратно.
"Четыре бомбардировщика B-2, взлетевшие из США, сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные центры баллистических ракет в Иране", - говорится в сообщении.
