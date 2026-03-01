Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США использовали четыре бомбардировщика B-2 в операции против Ирана

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 19:56
    США использовали четыре бомбардировщика B-2 в операции против Ирана

    США задействовали четыре стратегических бомбардировщика B-2 в операции против Ирана.

    Как сообщает Report, об этом информирует Fox News.

    Самолёты вылетели с территории США, нанесли удары по целям в Иране и вернулись обратно.

    "Четыре бомбардировщика B-2, взлетевшие из США, сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные центры баллистических ракет в Иране", - говорится в сообщении.

    Удары по Ирану США бомбардировщик B-2
    ABŞ İrana qarşı əməliyyatda dörd "B-2"dən istifadə edib
    US official confirms B-2s conducted recent strikes on Iran

    Последние новости

    20:26

    Трамп о причинах удара по Ирану: Через две недели они могли бы получить ядерную боеголовку

    В регионе
    20:24

    CENTCOM опроверг заявление Ирана об ударе по авианосцу Abraham Lincoln - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:18

    Трамп: Операция США в Иране идет с опережением графика

    В регионе
    19:56

    США использовали четыре бомбардировщика B-2 в операции против Ирана

    В регионе
    19:44

    Главы МИД Азербайджана и Испании подчеркнули важность сохранения стабильности в регионе

    Внешняя политика
    19:39

    Обсуждена эвакуация граждан Канады из Ирана через Азербайджан

    Внешняя политика
    19:35

    Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив

    В регионе
    19:27

    Джейхун Байрамов обсудил с вице-премьером Ирака эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    19:17

    КСИР атаковал еще несколько военных объектов в ОАЭ

    В регионе
    Лента новостей