США использовали четыре бомбардировщика B-2 в операции против Ирана

США задействовали четыре стратегических бомбардировщика B-2 в операции против Ирана.

Как сообщает Report, об этом информирует Fox News.

Самолёты вылетели с территории США, нанесли удары по целям в Иране и вернулись обратно.

"Четыре бомбардировщика B-2, взлетевшие из США, сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные центры баллистических ракет в Иране", - говорится в сообщении.