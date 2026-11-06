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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Хикмет Гаджиев: Азербайджанское радио сыграло роль в популяризации национальных ценностей

    Медиа
    • 06 ноября, 2026
    • 12:58
    Хикмет Гаджиев: Азербайджанское радио сыграло роль в популяризации национальных ценностей

    Азербайджанское радио сыграло важную роль в общественной и культурной жизни народа, популяризации национальных ценностей и развитии просветительских традиций.

    Как сообщает Report", об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.

    Он отметил, что с началом вещания Азербайджанского телевидения 14 февраля 1956 года этот исторический путь перешел на новый этап.

    "За прошедшие годы телевидение и радио создали летопись общественно-политической и культурной жизни нашей страны, став важными средствами массовой информации, которые передают будущим поколениям историю нашего народа и его национально-духовное наследие.

    Сегодня азербайджанское телевидение и радио, сохраняя богатые исторические традиции, развиваются в соответствии с требованиями современности. Медиареформы, проводимые в последние годы под руководством президента Ильхама Алиева, направлены на укрепление институционального потенциала, расширение технических возможностей телерадиовещания, интеграцию с цифровыми платформами, увеличение тематического разнообразия программ и повышение их качества.

    Особой признательности заслуживают также внимание и забота, которые глава государства проявляет к деятельности представителей медиа. Награждение президентом Ильхамом Алиевым 5 ноября 2026 года группы представителей медиа является свидетельством высокой оценки труда профессионалов, долгие годы преданно служащих этой сфере", - написал Гаджиев.

    Хикмет Гаджиев Медиа
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    Hikmat Hajiyev: Azerbaijani Radio played crucial role in dissemination of national values
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