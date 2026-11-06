Хикмет Гаджиев: Азербайджанское радио сыграло роль в популяризации национальных ценностей
- 06 ноября, 2026
- 12:58
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Азербайджанское радио сыграло важную роль в общественной и культурной жизни народа, популяризации национальных ценностей и развитии просветительских традиций.
Как сообщает Report", об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.
Он отметил, что с началом вещания Азербайджанского телевидения 14 февраля 1956 года этот исторический путь перешел на новый этап.
"За прошедшие годы телевидение и радио создали летопись общественно-политической и культурной жизни нашей страны, став важными средствами массовой информации, которые передают будущим поколениям историю нашего народа и его национально-духовное наследие.
Сегодня азербайджанское телевидение и радио, сохраняя богатые исторические традиции, развиваются в соответствии с требованиями современности. Медиареформы, проводимые в последние годы под руководством президента Ильхама Алиева, направлены на укрепление институционального потенциала, расширение технических возможностей телерадиовещания, интеграцию с цифровыми платформами, увеличение тематического разнообразия программ и повышение их качества.
Особой признательности заслуживают также внимание и забота, которые глава государства проявляет к деятельности представителей медиа. Награждение президентом Ильхамом Алиевым 5 ноября 2026 года группы представителей медиа является свидетельством высокой оценки труда профессионалов, долгие годы преданно служащих этой сфере", - написал Гаджиев.
Bu gün Azərbaycan teleradiosunun tarixində əlamətdar gündür. Düz 100 il əvvəl – 1926-cı il noyabrın 6-da “Diqqət, danışır Bakı!” sözləri ilə ilk dəfə efirə çıxan Azərbaycan Radiosu milli yayım tariximizin əsasını qoydu, xalqımızın ictimai və mədəni həyatında, milli dəyərlərimizin təbliğində və maarifçilik ənənələrinin inkişafında mühüm rol oynadı. 1956-cı il fevralın 14-də Azərbaycan Televiziyasının fəaliyyətə başlaması ilə bu tarixi yol yeni mərhələyə keçdi. Televiziya və radio ötən illər ərzində ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatının salnaməsini yaradaraq, xalqımızın tarixini və milli-mənəvi irsini gələcək nəsillərə çatdıran mühüm informasiya vasitələrinə çevrildi. Bu gün Azərbaycan televiziya və radiosu zəngin tarixi ənənələrini yaşatmaqla yanaşı, müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişaf edir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə həyata keçirilən media islahatları institusional potensialın gücləndirilməsinə, teleradio yayımının texniki imkanlarının genişləndirilməsinə, rəqəmsal platformalara inteqrasiyaya, proqramların mövzu müxtəlifliyinin artırılmasına və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Dövlətimizin başçısının media nümayəndələrinin fəaliyyətinə göstərdiyi diqqət və qayğı da xüsusi minnətdarlıq doğurur. Prezident İlham Əliyevin 2026-cı il noyabrın 5-də bir qrup media nümayəndəsini təltif etməsi bu sahəyə uzun illər sədaqətlə xidmət edən peşəkarların əməyinə verilən yüksək qiymətin təzahürüdür. Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyi və televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı münasibətilə bütün teleradio əməkdaşlarını, o cümlədən bu sahənin veteranlarını ürəkdən təbrik edir, hər birinə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və yeni nailiyyətlər arzulayıram!— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 6, 2026