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    Трамп и эмир Катара обсудили усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 13:36
    Трамп и эмир Катара обсудили усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке

    Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили дипломатические усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии эмира Катара.

    Стороны также рассмотрели стратегические отношения между двумя странами и пути их дальнейшего укрепления.

    Лидеры обсудили международные усилия по снижению напряженности вокруг Ирана, в том числе предпринимаемые Катаром шаги по сближению позиций заинтересованных сторон и содействию переговорному процессу для достижения всеобъемлющего соглашения, которое позволит преодолеть кризис и обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

    Эмир Катара подчеркнул важность продолжения диалога и использования дипломатических средств для урегулирования разногласий и предотвращения дальнейшей эскалации. Он также отметил необходимость обеспечения свободы судоходства и безопасности поставок энергоресурсов.

    Тамим бен Хамад Аль Тани Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Соединенные Штаты Америки (США) Катар Исламская Республика Иран
    Tramp və Qətər əmiri Yaxın Şərqdə gərginliyin azaldılması üzrə səyləri müzakirə ediblər
    Trump, Emir of Qatar mull Middle East de-escalation
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