Трамп и эмир Катара обсудили усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили дипломатические усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии эмира Катара.

Стороны также рассмотрели стратегические отношения между двумя странами и пути их дальнейшего укрепления.

Лидеры обсудили международные усилия по снижению напряженности вокруг Ирана, в том числе предпринимаемые Катаром шаги по сближению позиций заинтересованных сторон и содействию переговорному процессу для достижения всеобъемлющего соглашения, которое позволит преодолеть кризис и обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

Эмир Катара подчеркнул важность продолжения диалога и использования дипломатических средств для урегулирования разногласий и предотвращения дальнейшей эскалации. Он также отметил необходимость обеспечения свободы судоходства и безопасности поставок энергоресурсов.