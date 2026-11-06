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    Минфин Азербайджана оценил льготы и освобождения на 2027г в 7,6 млрд манатов

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 13:12
    Минфин Азербайджана оценил льготы и освобождения на 2027г в 7,6 млрд манатов

    Общая сумма льгот и освобождений в Азербайджане в 2027 году составит 7,6 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом в Милли Меджлисе заявил заместитель руководителя аппарата Министерства финансов Асиф Гасымов.

    По его словам, это 5,4% прогнозируемого ВВП на следующий год.

    "Это на 630 млн манатов, или на 0,4 процентного пункта больше ожидаемой суммы льгот и освобождений к концу 2026 года. Для сравнения: в Грузии льготы составляют 4,6% ВВП, в Турции - 4,5%, в странах ОЭСР - 4,7%", - отметил Гасымов.

    Он добавил, что по налоговым поступлениям льготы и освобождения составят 4,2 млрд манатов (+ 9%), по импортным операциям - 3,4 млрд манатов (+11%). По нефтегазовому сектору предусмотрено 436 млн манатов льгот, по ненефтегазовому - 7,1 млрд манатов.

    Из 7,6 млрд манатов на льготы придется 4,4 млрд манатов, на освобождения - 3,2 млрд манатов.

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    Azərbaycanda gələn il güzəşt və azadolmaların ümumi məbləği açıqlanıb
    Azerbaijan's total tax benefits and exemptions to reach AZN 7.6B in 2027
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