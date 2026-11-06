На востоке Франции автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 13:13
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Утром 6 ноября на востоке Франции, вблизи границы со Швейцарией, автобус попал в ДТП. В результате происшествия несколько человек получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили местные власти.
Министр образования Эдуар Жеффре заявил, что в аварию попал школьный автобус. При этом префект региона сообщил о междугороднем автобусе.
Министр транспорта Филипп Табаро направился на место происшествия.
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