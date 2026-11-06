На востоке Франции автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Утром 6 ноября на востоке Франции, вблизи границы со Швейцарией, автобус попал в ДТП. В результате происшествия несколько человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили местные власти.

Министр образования Эдуар Жеффре заявил, что в аварию попал школьный автобус. При этом префект региона сообщил о междугороднем автобусе.

Министр транспорта Филипп Табаро направился на место происшествия.