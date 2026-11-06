Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    На востоке Франции автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 13:13
    На востоке Франции автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

    Утром 6 ноября на востоке Франции, вблизи границы со Швейцарией, автобус попал в ДТП. В результате происшествия несколько человек получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили местные власти.

    Министр образования Эдуар Жеффре заявил, что в аварию попал школьный автобус. При этом префект региона сообщил о междугороднем автобусе.

    Министр транспорта Филипп Табаро направился на место происшествия.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Франция
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