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    Узбекистан готов открыть региональный офис Контртеррористического управления ООН

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 13:19
    Узбекистан готов открыть региональный офис Контртеррористического управления ООН

    Узбекистан намерен открыть на своей территории региональный офис контртеррористического управления ООН для оказания практической поддержки странам Центральной Азии.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече глав государств Центральной Азии по вопросам безопасности в сфере искусственного интеллекта в рамках Акабского процесса в Астане.

    По его словам, офис будет оказывать поддержку странам региона в создании и функционировании каналов предупреждения о террористическом контенте, выявлении случаев финансирования терроризма, повышении квалификации специалистов и эффективном использовании искусственного интеллекта в этих целях.

    В ходе встречи обсуждались вопросы международной и региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, а также новые вызовы и угрозы, связанные с развитием цифровых технологий. Особое внимание было уделено расширению практического взаимодействия между государствами, обмену опытом и совершенствованию механизмов предупреждения радикализации, прежде всего среди молодежи.

    Мирзиёев также выдвинул инициативу "Цифровое развитие в интересах человека", направленную на использование потенциала искусственного интеллекта для распространения знаний, укрепления взаимного доверия и создания новых возможностей для развития личности. Кроме того, он выразил поддержку Глобальному диалогу ООН по вопросам управления искусственным интеллектом.

    Президент Узбекистана предложил запустить на базе Центра исламской цивилизации в Ташкенте международную программу "Просвещение против невежества в цифровую эпоху". Она предусматривает создание многоязычных ресурсов, подготовку религиозных деятелей к работе в информационной среде и поддержку молодых исследователей, популяризирующих гуманистические ценности ислама.

    Шавкат Мирзиёев Борьба с терроризмом Узбекистан Казахстан Организация Объединённых Наций (ООН)
    Özbəkistan BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin regional ofisini açmağa hazırdır
    Uzbekistan seeks to host regional UN counterterrorism office
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