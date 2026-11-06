Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Замминистра: Около 176 тысяч человек приняли участие в "Peşəfest 2026"

    Социальная защита
    • 06 ноября, 2026
    • 13:19
    Замминистра: Около 176 тысяч человек приняли участие в Peşəfest 2026

    Около 176 тысяч человек приняли участие в мероприятиях "Peşəfest 2026", где познакомились с различными профессиями и пообщались со специалистами.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на церемонии закрытия проекта в Баку.

    По его словам, проект направлен на помощь молодежи в выборе профессии и способствовал расширению доступа к услугам профессиональной ориентации в регионах. В рамках мероприятий 6 тыс. человек получили консультации по выбору профессии и планированию карьеры.

    Мустафаев отметил, что по сравнению с предыдущим годом число участников фестиваля удвоилось. Наибольший интерес вызвали профессии медицинской сестры и медицинского брата, а также современные специальности в области оружейной инженерии.

    Рашад Мустафаев Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана
    Nazir müavini: "PeşəFest 2026"da 176 minə yaxın iştirakçı peşələrlə yaxından tanış olub
    Deputy Minister: Nearly 176,000 people explored career opportunities at PeşəFest 2026
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