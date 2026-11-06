Замминистра: Около 176 тысяч человек приняли участие в "Peşəfest 2026"

Около 176 тысяч человек приняли участие в мероприятиях "Peşəfest 2026", где познакомились с различными профессиями и пообщались со специалистами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на церемонии закрытия проекта в Баку.

По его словам, проект направлен на помощь молодежи в выборе профессии и способствовал расширению доступа к услугам профессиональной ориентации в регионах. В рамках мероприятий 6 тыс. человек получили консультации по выбору профессии и планированию карьеры.

Мустафаев отметил, что по сравнению с предыдущим годом число участников фестиваля удвоилось. Наибольший интерес вызвали профессии медицинской сестры и медицинского брата, а также современные специальности в области оружейной инженерии.