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    В Мельбурге неподалеку от школы трое получили ножевые ранения

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 13:08
    В Мельбурге неподалеку от школы трое получили ножевые ранения

    В юго-восточной части Мельбурна (Австралия) неподалеку от начальной школы в результате ножевого ранения пострадали женщина и двое мужчин.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал АBC.

    Несмотря на то, что нападение произошло в доме, однако территория начальной школы Dandenong North Primary School была оцеплена.

    Раненые госпитализированы, женщина получила серьезные травмы.

    По словам представителя полиции Ребекки Холл, пострадавшие были знакомы.

    Расследуются причины случившегося.

    Вооруженное нападение Ножевые ранения Австралия
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