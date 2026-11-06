В Мельбурге неподалеку от школы трое получили ножевые ранения

В юго-восточной части Мельбурна (Австралия) неподалеку от начальной школы в результате ножевого ранения пострадали женщина и двое мужчин.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал АBC.

Несмотря на то, что нападение произошло в доме, однако территория начальной школы Dandenong North Primary School была оцеплена.

Раненые госпитализированы, женщина получила серьезные травмы.

По словам представителя полиции Ребекки Холл, пострадавшие были знакомы.

Расследуются причины случившегося.