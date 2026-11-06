В Мельбурге неподалеку от школы трое получили ножевые ранения
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 13:08
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В юго-восточной части Мельбурна (Австралия) неподалеку от начальной школы в результате ножевого ранения пострадали женщина и двое мужчин.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал АBC.
Несмотря на то, что нападение произошло в доме, однако территория начальной школы Dandenong North Primary School была оцеплена.
Раненые госпитализированы, женщина получила серьезные травмы.
По словам представителя полиции Ребекки Холл, пострадавшие были знакомы.
Расследуются причины случившегося.
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