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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Число погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 53

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 13:23
    Число погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 53

    Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября возросло до 53 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в Telegram.

    "Уже 53 погибших в результате российского удара по Камышевахе", - написал он.

    Отметим, что ранее сообщалось о 37 погибших.

    Российско-украинский конфликт Запорожье (Украина)
    Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 53 nəfərə çatıb
    Death toll from Russian strike on Kamyshevakha rises to 53
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