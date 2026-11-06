Число погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 53
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 13:23
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Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября возросло до 53 человек.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в Telegram.
"Уже 53 погибших в результате российского удара по Камышевахе", - написал он.
Отметим, что ранее сообщалось о 37 погибших.
Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 53 nəfərə çatıb
Death toll from Russian strike on Kamyshevakha rises to 53
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