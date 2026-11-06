Число погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 53

Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября возросло до 53 человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в Telegram.

"Уже 53 погибших в результате российского удара по Камышевахе", - написал он.

Отметим, что ранее сообщалось о 37 погибших.