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    Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 53 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 13:34
    Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 53 nəfərə çatıb

    Rusiyanın noyabrın 2-də Zaporojye vilayətinin Kamışevaxa qəsəbəsinə endirdiyi aviazərbə nəticəsində ölənlərin sayı 53 nəfərə çatıb.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Zaporojye Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Mixail Semikin "Telegram"da bildirib.

    "Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində artıq 53 nəfər həlak olub", - o yazıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl 37 nəfərin öldüyü barədə məlumat verilmişdi.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Zaporojye
    Число погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 53
    Death toll from Russian strike on Kamyshevakha rises to 53
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