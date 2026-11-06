Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 53 nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2026
- 13:34
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Rusiyanın noyabrın 2-də Zaporojye vilayətinin Kamışevaxa qəsəbəsinə endirdiyi aviazərbə nəticəsində ölənlərin sayı 53 nəfərə çatıb.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Zaporojye Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Mixail Semikin "Telegram"da bildirib.
"Rusiyanın Kamışevaxaya endirdiyi zərbə nəticəsində artıq 53 nəfər həlak olub", - o yazıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl 37 nəfərin öldüyü barədə məlumat verilmişdi.
Число погибших в результате российского удара по Камышевахе возросло до 53
Death toll from Russian strike on Kamyshevakha rises to 53
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