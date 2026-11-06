İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    AMADA "10ların təbəssümü" layihəsi çərçivəsində qazi övladları üçün Zəfər Günü tədbiri keçirib

    Fərdi
    • 06 noyabr, 2026
    • 12:58
    AMADA 10ların təbəssümü layihəsi çərçivəsində qazi övladları üçün Zəfər Günü tədbiri keçirib

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) "10ların təbəssümü" layihəsi çərçivəsində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə qazi övladları üçün bayram tədbiri təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a agentliyin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    AMADA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirin açılış mərasimində agentliyin icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə çıxış edib. O, Zəfər Gününün xalqımızın qəhrəmanlığını, birliyini və milli qürurunu təcəssüm etdirən əlamətdar gün olduğunu vurğulayıb.

    Tədbir çərçivəsində uşaqlara təmiz idman dəyərləri, idmanda dürüstlük və ədalət prinsipləri, eləcə də dopinqin və narkomaniyanın insan sağlamlığına, həyatına və gələcəyinə mənfi təsirləri barədə məlumat verilib.

    Tədbirin əyləncəli hissəsində isə uşaqlar virtual reallıq dünyasına səyahət edərək, maraqlı və unudulmaz anlar yaşayıblar.

    AMADA 10ların təbəssümü layihəsi çərçivəsində qazi övladları üçün Zəfər Günü tədbiri keçirib
    AMADA 10ların təbəssümü layihəsi çərçivəsində qazi övladları üçün Zəfər Günü tədbiri keçirib
    AMADA 10ların təbəssümü layihəsi çərçivəsində qazi övladları üçün Zəfər Günü tədbiri keçirib
    AMADA 10ların təbəssümü layihəsi çərçivəsində qazi övladları üçün Zəfər Günü tədbiri keçirib
    AMADA 10ların təbəssümü layihəsi çərçivəsində qazi övladları üçün Zəfər Günü tədbiri keçirib
    AMADA 10ların təbəssümü layihəsi çərçivəsində qazi övladları üçün Zəfər Günü tədbiri keçirib
    Təhminə Tağı-zadə Azərbaycan Milli AntiDopinq Agentliyi (AMADA) 8 Noyabr - Zəfər Günü
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