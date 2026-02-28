Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Убийство Пальме: ИИ подключают к делу, которое не раскрыли за 40 лет

    28 февраля, 2026
    • 05:56
    Убийство Пальме: ИИ подключают к делу, которое не раскрыли за 40 лет

    Спустя сорок лет после того, как премьер-министр Улоф Пальме был застрелен на одной из улиц Стокгольма, шведы по-прежнему задаются вопросом: было ли это дело рук одиночки или же политическое убийство. Несмотря на прошедшие десятилетия, преступление так и осталось нераскрытым.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, местные СМИ Швеции сообщают, что на данном этапе к расследованию подключились любители-детективы, которые обратились к искусственному интеллекту в надежде найти новые зацепки и убедить власти возобновить следствие, официально закрытое в 2020 году.

    Сообщается, что команда криминального подкаста Spår ("След") начала изучать основные версии убийства с помощью ИИ-движка, разработанного специально для них шведскими и бельгийскими IT-компаниями.

    "Речь идет об убийстве нашего лидера, демократически избранного премьер-министра. Нельзя просто взять и закрыть это дело", - заявил соведущий подкаста Антон Берг. Проект планирует постепенно представлять результаты работы ИИ.

    Отметим, что пока Spår не объявил о каких-либо прорывах в расследовании. Однако, указывая на способность ИИ-инструментов обучаться и совершенствоваться, Берг выразил надежду, что этот инструмент станет настолько продвинутым, что позволит вновь открыть расследование.

