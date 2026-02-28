Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Барделла раскритиковал общеевропейскую ядерную инициативу Макрона

    28 февраля, 2026
    Лидер французских ультраправых сил Жордан Барделла раскритиковал планы президента Франции Эмманюэля Макрона придать французской ядерной доктрине общеевропейское измерение.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал LCI.

    "В этом диалоге с европейскими странами я оспариваю саму идею, что мы ошибаемся, считая сдерживание исключительно ядерным; оно прежде всего конвенциональное, и здесь у нас снова есть миссии в Восточной Европе, которые необходимо сохранять", - заявил президент партии "Национальное объединение" телеканалу, имея в виду присутствие французских войск в Румынии и Эстонии, а также миссии по воздушному патрулированию в странах Балтии.

    "Как члены НАТО и Европейский союз, мы обязаны оказывать взаимную помощь", - добавил он.

    Барделла признал, что французская ядерная доктрина всегда исходила из того, что жизненно важные интересы страны не ограничиваются ее границами.

    "Когда речь идет о ядерном оружии, я отстаиваю принципы, а эти принципы таковы: никакого разделения, никакого совместного финансирования и никакого совместного принятия решений по "ядерной кнопке" быть не может", - подчеркнул Барделла.

    Елисейский дворец неоднократно подчеркивал, что любое решение о применении ядерного оружия остается в исключительной компетенции президента Франции.

    Отметим, что заявления Барделлы прозвучали за несколько дней до программной речи Макрона о том, как французское ядерное оружие может способствовать безопасности Европы. Париж ведет переговоры с европейскими столицами, такими как Берлин, Стокгольм и Варшава, о том, каким образом французский ядерный потенциал мог бы помочь континенту сдерживать Россию.

