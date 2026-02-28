İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Bardella Makronun ümumavropa nüvə təşəbbüsünü tənqid edib

    • 28 fevral, 2026
    • 08:03
    Bardella Makronun ümumavropa nüvə təşəbbüsünü tənqid edib

    Fransanın ifrat sağçı lideri Jordan Bardella prezident Emmanuel Makronun ölkənin nüvə doktrinasına ümumavropa ölçüsü vermək planlarını tənqid edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "LCI" televiziya kanalı məlumat yayıb.

    Bardella etiraf edib ki, Fransanın nüvə doktrinasında həmişə bir ölkənin həyati maraqlarının yalnız onun sərhədləri ilə məhdudlaşmadığı fərz edilib:

    "Nüvə silahlarına gəldikdə, mən prinsipləri müdafiə edirəm və bu prinsiplər bunlardır: paylaşmamaq, birgə maliyyələşdirməmək və "nüvə düyməsi" ilə bağlı birgə qərar qəbul etməmək".

    Yelisey Sarayı dəfələrlə nüvə silahından istifadə ilə bağlı istənilən qərarın Fransa Prezidentinin müstəsna səlahiyyətləri daxilində qaldığını vurğulayıb.

    Qeyd etmək lazımdır ki, Bardellanın açıqlamaları Makronun Fransanın nüvə silahlarının Avropa təhlükəsizliyinə necə töhfə verə biləcəyi ilə bağlı əsas çıxışından bir neçə gün əvvəl səslənib. Paris, Fransanın nüvə imkanlarının qitənin Rusiyanı çəkindirməsinə necə kömək edə biləcəyi ilə bağlı Berlin, Stokholm və Varşava kimi Avropa paytaxtları ilə danışıqlar aparır.

    Fransa Nüvə silahı
    Барделла раскритиковал общеевропейскую ядерную инициативу Макрона

