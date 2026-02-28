Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıb
Maliyyə
- 28 fevral, 2026
- 15:49
Bu ilin fevralın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 26 milyard 647,6 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 3,1 % çox, 2025-ci ilin fevralın 1-nə nisbətən isə 5,9 % azdır.
Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 21 milyard 538,6 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 10,3 % az, ötən ilin fevralın 1-nə nisbətən 24,9 % çoxdur.
Azərbaycanda ümumi aktivləri 56 milyard 935,8 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.
