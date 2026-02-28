İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıb

    Maliyyə
    • 28 fevral, 2026
    • 15:49
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıb

    Bu ilin fevralın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 26 milyard 647,6 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 3,1 % çox, 2025-ci ilin fevralın 1-nə nisbətən isə 5,9 % azdır.

    Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 21 milyard 538,6 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 10,3 % az, ötən ilin fevralın 1-nə nisbətən 24,9 % çoxdur.

    Azərbaycanda ümumi aktivləri 56 milyard 935,8 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.

    xalis xarici aktivlər xalis daxili aktivlər Azərbaycan Mərkəzi Bankı

    Son xəbərlər

    16:09

    Tokayev İran ətrafındakı gərginliklə bağlı güc strukturlarına tapşırıq verib

    Digər ölkələr
    16:07

    "Rosatom" İrandakı AES-in işinə aidiyyəti olan 90-dan çox şəxsi təxliyə edib

    Region
    16:00

    PSJ prezidenti Vitinyanı "Real"a satmaqdan imtina edib

    Futbol
    15:54

    İranda qızlar məktəbində hava zərbələri nəticəsində 40 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Region
    15:49

    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıb

    Maliyyə
    15:46

    Axios: ABŞ və İsrail İrana zərbələr zamanı hədəfləri bölüşdürüb

    Digər
    15:43

    İran İsrail ərazisinə təxminən 35 ballistik raket buraxıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:40

    XİN: İndoneziya Prezidenti ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    15:37

    Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti