PSJ prezidenti Vitinyanı "Real"a satmaqdan imtina edib
Futbol
- 28 fevral, 2026
- 16:00
Portuqaliya millisinin futbolçsuu Vitinya İspaniyanın "Real" klubuna keçməyəcək.
"Report" "The Touchline"a istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi Fransa təmsilçisi PSJ-də qalacaq.
Ölkə çempionunun prezidenti Nasser Əl-Xelaifi 26 yaşlı oyunçunu "kral klubu"na satmaq niyyətində deyil.
Qeyd edək ki, Vitinya bu mövsüm PSJ-də 36 oyun keçirib, 6 qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun Paris klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
