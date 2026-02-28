İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    PSJ prezidenti Vitinyanı "Real"a satmaqdan imtina edib

    Futbol
    • 28 fevral, 2026
    • 16:00
    PSJ prezidenti Vitinyanı Reala satmaqdan imtina edib

    Portuqaliya millisinin futbolçsuu Vitinya İspaniyanın "Real" klubuna keçməyəcək.

    "Report" "The Touchline"a istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi Fransa təmsilçisi PSJ-də qalacaq.

    Ölkə çempionunun prezidenti Nasser Əl-Xelaifi 26 yaşlı oyunçunu "kral klubu"na satmaq niyyətində deyil.

    Qeyd edək ki, Vitinya bu mövsüm PSJ-də 36 oyun keçirib, 6 qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun Paris klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    Vitinya Real Madrid PSJ transfer Futbol xəbərləri

