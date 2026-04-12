    Azərbaycanın İrandakı Səfirliyi fəaliyyətini bərpa edib

    • 12 aprel, 2026
    • 16:25
    Aprelin12-də Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı Səfirliyi fəaliyyətini bərpa edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Səfirlik ilkin mərhələdə səfir daxil olmaqla, məhdud sayda diplomatik və inzibati heyət ilə fəaliyyət göstərəcək.

    Təhlükəsizlik və təşkilati məsələlər nəzərə alınaraq, səfirliyin fəaliyyətinin mərhələli şəkildə tənzimlənməsi planlaşdırılır.

    Azərbaycan Səfirliyinin İranda hərbi əməliyyatların dayandırılması və iki həftəlik atəşkəsin elan olunmasından qısa müddət sonra fəaliyyətini bərpa etməsi Azərbaycanın qonşu və dost İran ilə münasibətlərə verdiyi xüsusi önəmin bariz nümunəsidir.

    Ölkəmiz regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində irəli sürülən təşəbbüsləri dəstəklədiyini bir daha bəyan edir.

    Azərbaycanın İrandakı Səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу
    Azerbaijani Embassy in Iran resumes operations

