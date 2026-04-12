Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу

Посольство Азербайджана в Иране 12 апреля возобновило свою деятельность.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На первом этапе дипмиссия будет функционировать в ограниченном составе - с участием посла, а также небольшого числа дипломатических и административных сотрудников.

С учетом вопросов безопасности и организационных аспектов работа посольства будет налаживаться поэтапно.

В МИД отметили, что возобновление деятельности посольства вскоре после прекращения боевых действий и объявления двухнедельного перемирия свидетельствует о особом значении, которое Азербайджан придает отношениям с соседним и дружественным Ираном.

Также подчеркивается, что Азербайджан вновь заявляет о поддержке инициатив, направленных на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе.