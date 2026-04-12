Premyer Liqa: "İmişli" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib
Futbol
- 12 aprel, 2026
- 17:23
Misli Premyer Liqasında XXVII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Qəbələ" "İmişli"ni qəbul edib.
Qəbələ şəhər stadionunda reallaşan qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0. 45-ci dəqiqədə Dioqo Rollo fərqlənib.
Qələbə sayəsində xallarının sayını 26-ya çatdıran "İmişli" 9-cu pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 19 xalla 11-ci sıradadır.
Günün ikinci matçında "Sumqayıt" "Turan Tovuz"un qonağı olacaq.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki matçlarında "Karvan-Yevlax" "Kəpəz"i (4:1), "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1) məğlub edib. "Şamaxı" - "Qarabağ" (0:0) və "Sabah" - "Zirə" (2:2) qarşılaşmalarında qalib müəyyənləşməyib.
