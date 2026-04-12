Tofiq Əliyev Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 12 aprel, 2026
- 18:34
Azərbaycan gimnastı Tofiq Əliyev Portuqaliyanın Portimao şəhərində keçirilən Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, tamblinqçi yarışda ikinci yeri tutub.
Xatırladaq ki, daha əvvəl Azərbaycan tamblinqçiləri komanda hesabında gümüş mükafata sahib çıxıblar.
Son xəbərlər
