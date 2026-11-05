İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Məcnun Məmmədov: "Akvakultura sahəsində məhsul ixracının 2030-cu ilə qədər artırılması planlaşdırılır"

    ASK
    • 05 noyabr, 2026
    • 11:18
    Məcnun Məmmədov: Akvakultura sahəsində məhsul ixracının 2030-cu ilə qədər artırılması planlaşdırılır

    Akvakultura sahəsində məhsul ixracının 2030-cu ilə nəzərdə tutulan dövlət proqramı çərçivəsində artırılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Nazir vurğulayıb ki, sentyabr ayında Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı əsasında 2027-ci il yanvarın 1-dən etibarən balıqçılıq və akvakultura sahəsinə subsidiya və güzəştlərin tətbiqi nəzərdə tutulub:

    "Balıqçılıq və akvakultura sektorunda istifadə edilən avadanlıq və texnologiyaların dövlət güzəşti ilə təmin olunması, həmçinin müxtəlif balıq növlərinə görə məhsul subsidiyasının ayrılması hədəflənir. Qızılbalıqkimilər və nərəkimilər balıqlarına hər tona görə 2000 manat, çəkikimilər və nərəkimilər balıqlarına isə hər tona görə 600 manat məhsul subsidiyasının verilməsi 2027-ci il yanvarın 1-dən tətbiq olunacaq. Bütövlükdə görülən bu tədbirlər Azərbaycanda peşəkar akvakultura təsərrüfatlarının genişlənməsinə, sayının artmasına və məhsuldarlığın yüksəlməsinə səbəb olacaq".

    M. Məmmədov həmçinin əlavə edib ki, cari ildə "Balıqçılıq və akvakultura haqqında" qanunu yenilənərək yeni qanun qəbul olunub və bunun hesabına sektorda fəaliyyət göstərmək əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırılacaq.

    Məcnun Məmmədov Balıqçılıq və akvakultura sektoru Məhsul subsidiyası
    Меджнун Мамедов: Планируется увеличить экспорт продукции аквакультуры к 2030 году
    Azerbaijan plans to increase export of aquaculture products by 2030
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