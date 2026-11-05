Меджнун Мамедов: Планируется увеличить экспорт продукции аквакультуры к 2030 году

В Азербайджане планируется увеличить экспорт продукции аквакультуры в рамках государственной программы, рассчитанной до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в беседе с журналистами.

Министр отметил, что согласно решению Кабинета министров, принятому в сентябре, с 1 января 2027 года в сфере рыболовства и аквакультуры предусмотрено введение субсидий и льгот.

"Предусматривается предоставление государственных льгот на оборудование и технологии, используемые в секторе рыболовства и аквакультуры, а также выделение субсидий на производство различных видов рыб. С 1 января 2027 года будут применяться производственные субсидии в размере 2 000 манатов за тонну лососевых и осетровых рыб и 600 манатов за тонну карповых и осетровых рыб.

В целом принимаемые меры приведут к расширению профессиональных аквакультурных хозяйств в Азербайджане, увеличению их числа и повышению продуктивности", - отметил он.

Меджнун Мамедов также сообщил, что в текущем году был обновлен закон "О рыболовстве и аквакультуре" и принят новый закон, что позволит значительно упростить деятельность в этом секторе.