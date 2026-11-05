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    Меджнун Мамедов: Планируется увеличить экспорт продукции аквакультуры к 2030 году

    АПК
    • 05 ноября, 2026
    • 11:32
    Меджнун Мамедов: Планируется увеличить экспорт продукции аквакультуры к 2030 году

    В Азербайджане планируется увеличить экспорт продукции аквакультуры в рамках государственной программы, рассчитанной до 2030 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в беседе с журналистами.

    Министр отметил, что согласно решению Кабинета министров, принятому в сентябре, с 1 января 2027 года в сфере рыболовства и аквакультуры предусмотрено введение субсидий и льгот.

    "Предусматривается предоставление государственных льгот на оборудование и технологии, используемые в секторе рыболовства и аквакультуры, а также выделение субсидий на производство различных видов рыб. С 1 января 2027 года будут применяться производственные субсидии в размере 2 000 манатов за тонну лососевых и осетровых рыб и 600 манатов за тонну карповых и осетровых рыб.

    В целом принимаемые меры приведут к расширению профессиональных аквакультурных хозяйств в Азербайджане, увеличению их числа и повышению продуктивности", - отметил он.

    Меджнун Мамедов также сообщил, что в текущем году был обновлен закон "О рыболовстве и аквакультуре" и принят новый закон, что позволит значительно упростить деятельность в этом секторе.

    Меджнун Мамедов Аквакультура и рыбное хозяйство
    Məcnun Məmmədov: "Akvakultura sahəsində məhsul ixracının 2030-cu ilə qədər artırılması planlaşdırılır"
    Azerbaijan plans to increase export of aquaculture products by 2030
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