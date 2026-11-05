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    Azərbaycanın 842 arıçılıq təsərrüfatında epizootoloji monitorinq keçirilib

    Sosial müdafiə
    • 05 noyabr, 2026
    • 11:20
    Azərbaycanın 842 arıçılıq təsərrüfatında epizootoloji monitorinq keçirilib

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) və aidiyyəti qurumların mütəxəssislərinin iştirakı ilə 14–25 sentyabr tarixlərində Naxçıvan Muxtar Respublikası da daxil olmaqla, ölkə ərazisində arı xəstəliklərinə qarşı epizootoloji monitorinq keçirilib.

    Bu barədə "Report"a AQTA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, respublika üzrə 61 rayon və şəhəri, həmçinin 279 kənd və qəsəbəni əhatə edən tədbirlər çərçivəsində ümumilikdə 842 arıçılıq təsərrüfatında 21 522 arı ailəsinin klinik vəziyyəti qiymətləndirilib.

    Monitorinqdə arılardan və pətəklərdən laborator müayinələr üçün 846 diaqnostik nümunə götürülüb. Eyni zamanda, təsərrüfat sahibləri arasında xəstəliklərin profilaktikası, biotəhlükəsizlik tədbirləri və baytarlıq-sanitariya qaydalarına ciddi riayət olunması ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparılıb.

    Götürülmüş nümunələrə dair epizootoloji məlumatlar "Epicollect5" elektron məlumat bazasına daxil edilib. Aparılan laborator müayinələrin nəticələrinə əsasən, arıların xırda pətək böcəyi, Avropa çürüməsi, Amerika çürüməsi, Tropilaelaps gənələri və varroatoz xəstəliklərinə yoluxma halı qeydə alınmayıb.

    Azərbaycanın 842 arıçılıq təsərrüfatında epizootoloji monitorinq keçirilib
    Azərbaycanın 842 arıçılıq təsərrüfatında epizootoloji monitorinq keçirilib
    Azərbaycanın 842 arıçılıq təsərrüfatında epizootoloji monitorinq keçirilib
    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Arıçılıq təsərrüfatı Monitoriq
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