Азербайджанский гимнаст Тофик Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в португальском городе Портиман.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в тамблинге, занял второе место на соревнованиях.

Напомним, что ранее азербайджанские тамблингисты уже стали обладателями серебряной медали в командном зачете.