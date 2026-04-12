Тофик Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы
Индивидуальные
- 12 апреля, 2026
- 18:52
Азербайджанский гимнаст Тофик Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в португальском городе Портиман.
Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в тамблинге, занял второе место на соревнованиях.
Напомним, что ранее азербайджанские тамблингисты уже стали обладателями серебряной медали в командном зачете.
