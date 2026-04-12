    Тофик Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

    12 апреля, 2026
    18:52
    Тофик Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

    Азербайджанский гимнаст Тофик Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в португальском городе Портиман.

    Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в тамблинге, занял второе место на соревнованиях.

    Напомним, что ранее азербайджанские тамблингисты уже стали обладателями серебряной медали в командном зачете.

    Тофик Алиев Чемпионат Европы по тамблингу
    Tofiq Əliyev Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей