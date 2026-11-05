Анар Алиев: В Азербайджане коэффициент замещения пенсий составил 50,8%

В Азербайджане коэффициент замещения пенсий достиг 50,8%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год".

По его словам, в результате мер, принятых в текущем году, средний размер ежемесячной пенсии увеличился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 596 манатов. Средний размер пенсии по возрасту вырос на 10% и составил 634 маната.

"Средняя ежемесячная заработная плата увеличилась на 7,2% и составила 1 173 маната, а расходы на пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь выросли на 8,4% и достигли 1,9 млрд манатов", - отметил министр.

Анар Алиев сообщил, что коэффициент замещения, отражающий соотношение среднего размера трудовой пенсии и средней ежемесячной заработной платы, составил 50,8%, а по пенсиям по возрасту - 54%.