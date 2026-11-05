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    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Средняя пенсия в Азербайджане в 2027 году достигнет 640 манатов

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 11:39
    Средняя пенсия в Азербайджане в 2027 году достигнет 640 манатов

    Средний размер пенсии в Азербайджане в 2026 году, как ожидается, составит 595 манатов, а в 2027 году увеличится на 45 манатов - до 640 манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на совместном заседании с комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    "Как и в предыдущие годы, в текущем и следующем году будет сохранено соотношение, при котором средняя месячная пенсия составляет не менее 50% среднемесячной заработной платы. Таким образом, пенсии будут соответствовать предусмотренной соответствующей конвенцией Международной организации труда минимальной норме социального обеспечения в размере 40%", - отметил он.

    Кроме того, депутат сообщил, что с 2019 года минимальный размер трудовой пенсии в Азербайджане превышает установленный для пенсионеров прожиточный минимум.

    "Этот критерий сохранится и в следующем году", - добавил Муса Гулиев.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Госбюджет Азербайджана на 2027 год Выплата пенсий в Азербайджане
    Azərbaycanda gələn il orta pensiyanın 640 manat olacağı gözlənilir
    Average pension in Azerbaijan to reach $376 in 2027
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