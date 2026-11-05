Средняя пенсия в Азербайджане в 2027 году достигнет 640 манатов

Средний размер пенсии в Азербайджане в 2026 году, как ожидается, составит 595 манатов, а в 2027 году увеличится на 45 манатов - до 640 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на совместном заседании с комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Как и в предыдущие годы, в текущем и следующем году будет сохранено соотношение, при котором средняя месячная пенсия составляет не менее 50% среднемесячной заработной платы. Таким образом, пенсии будут соответствовать предусмотренной соответствующей конвенцией Международной организации труда минимальной норме социального обеспечения в размере 40%", - отметил он.

Кроме того, депутат сообщил, что с 2019 года минимальный размер трудовой пенсии в Азербайджане превышает установленный для пенсионеров прожиточный минимум.

"Этот критерий сохранится и в следующем году", - добавил Муса Гулиев.